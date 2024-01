Lecco, precipita dalla cresta della Grignetta: ragazza di 21 anni muore in fondo al canalone

Mandello del Lario (Lecco), 24 gennaio 2024 – Una ragazza di 21 anni è morta in montagna. E' precipitata dalla cresta della Grignetta. Due escursionisti hanno trovato uno zaino abbandonato lungo il percorso, hanno intuito potesse appartenere a qualcuno magari caduto e hanno allertato gli operatori del 112, il numero unico di emergenza. Dalla base di Villa Guardia di Como sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como per una perlustrazione aerea. Sono stati allertati pure i tecnici volontari del Soccorso alpino, compreso un sanitario. Chi ha lanciato l'allarme non si sbagliava. Durante il sorvolo è stata in individuata una persona in fondo a un canalone: era la 21enne, purtroppo morta. L'altro giorno un alpinista di 36 anni di Arcore è precipitato per cento metri lungo il canalone ovest del Grignone: lui è sopravvissuto per ora al volo, sebbene sia ricoverato in prognosi riservata. La 21enne a quanto sembra era sola.

“Sulle nostre montagne l'innevamento è molto scarso”, spiega e avverte Tita Gianola, 61 anni, che da quando ne ha 18 è volontario del Soccorso alpino tra le file della stazione di Valsassina e Valvarrone. E' anche tecnico di elisoccorso, guida alpina e istruttore del Soccorso alpino. “E' una condizione anomala in questo periodo – prosegue l'esperto, di quelli veri, non da social -. Sulle via di salita e sui canali più ripidi le rocce sono esposte, le temperature prima alte e poi basse favoriscono la formazione di verglas, uno strato di ghiaccio superficiale. Ci vogliono ramponi, non ramponcini. E occorre legarsi”.

Per legarsi in cordata occorre però essere capaci, gestire la sicurezza in maniera adeguata e conoscere come effettuare le progressioni alpinistiche, altrimenti il rischio, in caso di scivolata è quello di trascinare di sotto anche i compagni di risalita. “Se non si è è in grado di procedere assicurati con la corda – avverte Tita senza mezzi termini -, allora è meglio lasciar perdere in partenza”.