Morgan offre 15mila euro di risarcimento ad Angelica Schiatti. Il giudice: “Ne servono almeno 100mila”

Lecco, 9 settembre 2025 – “Non rilevante”. Così è stata ritenuta dal giudice Martina Beggio, ai fini della decisione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla legale della difesa del cantautore e musicista Marco Castoldi, noto come Morgan, accusato di stalking e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti, di Merate.

Angelica Schiatti, cantautrice di Merate

L'istanza presentata dall'avvocato Rossella Gallo riguardava la norma che, per il caso del reato di stalking, non consente al giudice di procedere all'estinzione del reato quando viene attuata una condotta riparatoria considerata "congrua" da parte dell'imputato, come per esempio un risarcimento. Da quanto emerso in udienza, Schiatti avrebbe avanzato una pretesa risarcitoria pari a 150mila euro.

Marco Castoldi, in arte Morgan

Il giudice

L'offerta di Castoldi, invece, è ferma a 15mila. E il giudice, nell'ordinanza letta oggi in aula a Lecco, ha considerato "congrua" un'offerta risarcitoria "non inferiore a 100mila euro" accompagnata dalla "cancellazione" dei relativi contenuti social.

Dunque, la relativa questione di legittimità costituzionale non può essere presa in considerazione, secondo quanto deciso dal giudice. Il processo è stato aggiornato per consentire alla difesa di Morgan di valutare una nuova offerta alla parte offesa.