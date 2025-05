Investita mentre attraversa la strada: gravissima donna di 79 anni

Monticello Brianza (Lecco), 20 maggio 2025 – Una donna di 79 anni è stata investita da un automobilista in corsa sulla Sp 54 a Monticello Brianza. Le sue condizioni sono molto gravi.

L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15.20. La 65enne, che abita in paese, era appena uscita da un vicino bar dopo aver comprato le sigarette. Stava attraversando la provinciale, nel tratto di via Virginia Besozzi, non lontano da casa sua. L'ha investita il guidatore di una vecchia Fiat Panda: “Non l'ho vista”, ha raccontato sotto shock. Secondo lui, non stava attraversando sulle strisce pedonali.

L'impatto è stato devastante. L'ha sbalzata prima sul cofano e poi sul parabrezza, per poi scaraventarla a terra a metri di distanza. Per soccorrerla sono stati mobilitati i sanitari dell'eliambulanza di Milano e dell'autoinfermieristuca, con i volontari della Croce bianca di Merate e della Croce rossa di Busnago. La 79enne era incosciente. I soccorritori riferiscono che ha riportato “un trauma cranico, al torace, schiena, bacino e ad un arto inferiore”. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita d'urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza, dove sono in corso gli accertamenti per accertare le sue condizioni, che paiono comunque estremamente critiche. Per consentire le operazioni di soccorso, i carabinieri hanno temporaneamente chiuso la strada al transito. Il conducente che l'ha investita non risulta guidasse sotto l'effetto di alcool né di altre sostanze proibite.