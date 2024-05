Montevecchia, un fine settimana per liberare i parchi dalla plastica: l’iniziativa “Park Clean Up”

Montevecchia, 21 maggio 2024 - Un intero fine settimana dedicato ai parchi regionali lombardi. Nove appuntamenti che si svolgeranno in contemporanea sabato 25 e domenica 26 maggio, che coinvolgono anche il Parco di Montevecchia, ai quali è possibile iscriversi e partecipare.

Si chiama “Park Clean Up” l’iniziativa promossa e organizzata dai referenti Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica che celebra la Giornata Europea dei Parchi che si festeggia ogni 24 maggio per volere di Europarc, la Federazione Europea dei Parchi, e quest’anno avrà come tema “Insieme per la Natura”.

Il 25 maggio Plastic Free Onlus sarà in azione nel Parco Campo dei Fiori partendo da Valganna a Varese e nel Parco Nord a Sesto San Giovanni a Milano, mentre domenica 26 i referenti organizzeranno passeggiate ecologiche nel Parco dei Colli Bergamaschi, nel Parco del Serio a Martinengo a Bergamo, nel Parco dell’Oglio Norda Rudiano a Brescia, nel Parco del Curone a Montevecchia nel Lecchese, nel Parco del Ticino a Pavia, nel Parco del Mincio a Mantova e, infine, nel Parco Adda Nord a Cassano d’Adda, provincia di Milano.

L’evento mira a realizzare attività di sensibilizzazione ambientale attraverso gazebo informativi ma soprattutto con passeggiate ecologiche puntando sul coinvolgimento attivo dei volontari che libereranno i parchi da plastica e rifiuti.

“Con Park Clean Up vogliamo far scoprire i nostri parchi regionali compiendo, al tempo stesso, un atto d’amore verso il nostro territorio, liberandolo dai rifiuti per creare consapevolezza – dice Andrea Barcellesi, vicereferente regionale Plastic Free – Anche grazie al supporto delle Guardie ecologiche ed eventi post raccolta, cercheremo di coinvolgere più cittadini possibili in mattinate, alla scoperta di luoghi non sempre conosciuti”. Per partecipare è sufficiente iscriversi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it