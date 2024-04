Pulire la scuola per imparare la differenziata

Il progetto di sensibilizzazione sulle corrette modalità della raccolta differenziata dei rifiuti si concluderà con la pulizia dell’Istituto Ambrosoli, grazie al supporto della sezione locale del Club Inner Wheel e dell’associazione Plastic Free. "Le attività finali programmate per martedì – spiega la dirigente scolastica Antonia Rizzi (nella foto) – sono state rimandate per colpa del maltempo. Grazie alla proposta di Inner Wheel e alle competenze degli esperti di Plastic Free alcune classi dell’Ambrosoli hanno seguito un percorso formativo e informativo incentrato su sostenibilità e rispetto dell’ambiente che appunto culminerà nella pulizia del cortile della scuola, del parcheggio e del piccolo parco". L’iniziativa coinvolge anche Asm, che mette a disposizione gli operatori per fare in modo che la raccolta dei rifiuti si svolga in modo corretto ed efficace.

P.A.