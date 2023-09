Montevecchia, brucia un box doppio: l’incendio distrugge le moto parcheggiate nel garage

Montevecchia (Lecco), 1 settembre 2023 – Notte di fuoco a Montevecchia è scoppiato un incendio in un box di un complesso residenziale a Ostizza, frazione del paese, nel cuore del Parco regionale della Valle del Curone.

Le fiamme hanno completamente bruciato il garage doppio, e tutto quanto si trovava all'interno: alcune moto, attrezzi da lavoro e altro materiale. Il fumo ha invaso le abitazioni sovrastanti e gli inquilini le hanno abbandonate in fretta e furia per paura di rimanere intrappolati in casa.

Sul posto sono intervenuti in forze a sirene spiegate i vigili del fuoco del distaccamento di Merate e del comando provinciale di Lecco con due autopompe serbatoio e un'autobotte. I soccorritori hanno circoscritto il rogo e impedito che si propagasse all'intero immobile. A causa dell’incendio e dell'acqua utilizzata per spegnerlo hanno dovuto disattivare i collegamenti elettrici ed operare alla sola luce dei fari alimentati dai generatori di emergenza. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato parecchie ore.

I danni sono parecchi, oltre al garage è inagibile pure una parte dello stabile in attesa delle verifiche strutturali delle solette. Non si registrano però né sfollati e nemmeno persone rimaste intossicate o ustionate.