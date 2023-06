Montagne imbiancate a giugno nel Lecchese, ma non è neve. Ecco cosa è successo

Lecco, 8 giugno 2023 – Imbiancate le montagne sopra Lecco e della Valsassina. Sembra neve, ma non lo è. Una grandinata ha imbiancato le pendici della Grigna, offrendo un panorama insolito per il mese di giugno. Lo dimostrano le foto scattate sia al rifugio Bogani a 1.800 metri di quota, sia all'alpeggio di Mancodeno, centocinquanta metri più in basso. Se il manto bianco può essere piacevole o quanto meno curioso per escursionisti, turisti e villeggianti, non lo è certamente per chi in montagna lavora, come gli allevatori che devono trasferire mucche e altri animali in alpeggio.

“Manze pronte per l'alpeggio, zaino pronto, campane al collo, camion pronto... ma il clima non era pronto – spiega ad esempio sui social Luca Bianchi, 36 anni, titolare dal 2015 di un'azienda agricola con sede a Cortenova a, in Valsassina -. Quest'anno proprio non ci vuole aiutare! Il fieno è ancora lì che aspetta di essere falciato. Dieci cm di grandine in alpeggio che ti porta via anche quella poca erba che c'era e rimetti tutto via, sperando nella prossima settimana”. Bianchi alleva vacche di razza Grigio Alpina, un animale autoctono che si adatta bene al pascolo estivo di alta montagna, ma naturalmente non alla grandine.