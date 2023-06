Merate, Ufficio Postale ristrutturato e trasformato in Casa dei Servizi Digitali

Dai cavalli, alla fibra ottica e al 5G. Uno dei servizi più antichi si evolve: le poste di Merate diventano una vera casa dei servizi digitali, con spazi per imprenditori, liberi professionisti, startupper e giovani. L’Ufficio postale di via Rondinella verrà completamente ristrutturato, non perchè verrà rimesso a nuovo ma anche nel senso che verrà strutturato in maniera completamente diversa. "Ospiterà nuovi spazi di co-working, uffici e ambienti di lavoro dedicati a imprenditori, liberi professionisti e startupper – spiegano da Poste italiane -. Questo spazio offrirà postazioni di lavoro attrezzate, sale riunione, aree dedicate ad eventi e formazione, sarà dotato di connessione a banda larga e con tutti i servizi necessari: utenze, pulizia e manutenzione. Un’opportunità per tutti: per gli imprenditori e i liberi professionisti, che potranno gestire in modo flessibile la domanda di spazi di lavoro, i cui costi sono cresciuti per inflazione e caro energia; per i giovani che potranno utilizzare gli spazi anche in modalità condivisa con costi concorrenziali per avviare nuove iniziative di business; per tutti i cittadini che potranno fruire di uno spazio interconnesso". Il costo da pagare è la chiusura a sorpresa dell’ufficio postale per 4 mesi, dal 4 luglio, fino a novembre, un bel problema, specialmente per anziani e chi non guida. L’alternativa per clienti e correntisti saranno le poste di Cernusco, che però per luglio e agosto sono aperte solo al mattino. Per tutti gli alti ci sono anche gli uffici di Robbiate, Paderno d’Adda e Calco. D.D.S.