Merate, tifoso a sorpresa: sugli spalti c’è anche Javier Zanetti

Merate (Lecco), 1 ottobre 2023 – Tifoso d'eccezione a sorpresa sugli spalti del palazzetto dello sport di Merate. Per la prima di campionato di calcio a 5 degli under 17, tra i tifosi si è presentato in tribuna anche la bandiera nerazzurra Javier Zanetti. Il vicepresidente dell'Inter, libero una volta tanto da impegni di lavoro, ha voluto accompagnare in trasferta il figlio 15enne Ignacio che milita tra le fila della Cometa di Como per la partita con i padroni di casa del Saints Pagnano. A fine incontro Zanetti è sceso in campo per due tiri con il figlio più piccolo Tomas di 11 anni che era con lui e con tutti i ragazzi delle due squadre. Pupi, come nel suo stile, si è inoltre prestato a foto, selfie e autografi. Per la cronaca: i padroni di casa hanno battuto gli ospiti 5 a 1. E chissà mai che magari Zanetti non abbia anche messo gli occhi su qualche talento da reclutare nell'Inter...