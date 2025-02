Cordoglio in città per la scomparsa di Valter Lavezzari che tutti hanno imparato a conoscere dietro il banco della sua edicola in piazza Degli Eroi, a pochi passi dal municipio. Lavezzari, originario di Colle Brianza, si è spento all’età di 66 anni, ma il suo chiosco era chiuso da mesi proprio per via delle sue condizioni di salute. I funerali oggi alle 15.30 a Colle Brianza.