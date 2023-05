A Merate chiude il reparto di psichiatria: primario e pazienti ci sono ma mancano i medici

Il nuovo primario c’è e anche i pazienti non mancano. Non si trovano però gli psichiatri. Per questo il reparto di Psichiatria dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, serrato da inizio pandemia, non riaprirà più i battenti. Il nuovo direttore della Struttura complessa di psichiatria di tutta l’Asst di Lecco è Roberto Nava, 57 anni. Arriva dall’ospedale San Gerardo di Monza. Lo ha presentato nei giorni scorsi Paolo Favini, direttore generale del Servizio sanitario pubblico lecchese, che comprende pure il presidio meratese.

Durante la conferenza di presentazione, a precisa domanda, il direttore generale ha confermato che, nonostante il reclutamento del nuovo primario, il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del nosocomio brianzolo è clinicamente morto: sia perché i tentativi di arruolare gli specialisti necessari sono falliti, sia perché non servirebbe poiché i posti letto dedicati all’Alessandro Manzoni del capoluogo sono sufficienti.

Eppure la Psichiatria del nosocomio di Merate è prevista nel Piano organizzativo aziendale strategico (Poas), il documento di indirizzo di politica sanitaria regionale approvato al Pirellone. Inoltre, in seguito al lockdown da Covid, le persone che soffrono di disagi psichici sono aumentate: in un anno sono stati seguiti più di 5mila pazienti, il 10% complessi e quasi 1.500 nuovi; sono state erogate 70mila prestazioni.

Nel 2022 gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile hanno preso in carico 405 ragazzi tra i 12 e i 18 anni; gli adolescenti ricoverati per disturbi psichiatrici sono passati dai 43 del 2020 ai 69 dei primi 4 mesi del 2023. C’è preoccupazione pure in Pronto soccorso, dove non possono più contare sulla consulenza e la presenza di psichiatri per assistere pazienti problematici.

“Una grave perdita per il territorio e le famiglie alle prese con le problematiche di salute mentale", denunciano i consiglieri del gruppo di minoranza Cambia Merate! "L’accanimento verso l’ospedale di Merate è tanto più grave perché si abbatte su pazienti particolarmente fragili", aggiungono i Dem della Brianza e lecchesi. “Cercherò di capire la situazione", interviene pure il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini.