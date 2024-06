Aurora, professione name planner: “Aiuto i genitori a scegliere il nome del loro figlio”

Merate (Lecco), 13 giugno 2024 – Dopo il wedding planner per organizzare matrimoni e ricevimenti, ecco la name planner, per aiutare i genitori a scegliere il nome giusto al proprio figlio. È Aurora Notaro, studentessa di 18 anni di Merate. Aurora si è inventata un nuovo servizio online per assistere mamme e papà nella scelta del nome del loro bebè.

Aurora è appassionata di nomi fin da piccola. Quello che all'inizio era una gioco per esplorarne il significato e l'origine, si è trasformato in una missione. “Mia mamma mi ha sempre immaginata come una persona solare e rassicurante e per lei il nome Aurora era come un ritratto delle mie qualità – racconta la name planner -. Fin da quando ero piccola ho sempre trovato affascinante scoprire il significato dietro i nomi e mi sono divertita a cercare di riconoscere le caratteristiche delle persone nei loro nomi. Questo semplice gioco mi ha fatto rendere conto di quanto un nome possa influenzare la nostra personalità e accompagnare ogni fase della nostra vita”.

Un nome, infatti, non è solo un insieme di suoni, ma racchiude significati profondi che accompagnano una persona per tutta la vita: “Rappresenta un universo di aspirazioni, emozioni e sensazioni a cui il bambino e i genitori saranno legati per sempre – prosegue Aurora -. Ecco perché è fondamentale scegliere un nome che possa guidare il bambino verso una vita ricca di significato e pienezza in ogni sua fase”. La consulenza inizia con un colloquio online, durante cui Aurora raccoglie informazioni dettagliate sulle preferenze, i valori e la storia personale dei genitori. Dopo questa analisi approfondita, suggerisce il nome giusto che riflette le caratteristiche uniche della famiglia, in armonia con le tendenze contemporanee e le tradizioni culturali.