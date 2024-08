Merate, mamma e figlio muoiono lo stesso giorno alla stessa ora: addio a Maria e Antonio

Merate (Lecco), 13 agosto 2024 – Madre e figlio sono morti lo stesso giorno, alla stessa ora. Lei in una casa di riposo a Brivio, lui a casa, a Merate, a pochi chilometri di distanza, senza sapere l'una dell'altro. Maria aveva 86 anni, Antonio 57. La mamma era malata da tempo a causa delle complicanze dell'età, mentre Antonio non aveva mai manifestato prima problemi di salute.

A trovare Mario è stata la sorella Elena, che voleva avvisarlo proprio della scomparsa, attesa, dell'anziana madre: non rispondeva al telefono, e quando, è andato a cercarlo, lo ha trovato sprofondato in poltrona, come se dormisse, mentre non stava riposando, ma era morto.

Maria Conti e Antonio Bonfanti ora sono di nuovo una accanto all'altro e domani, mercoledì, verranno sepolti insieme, dopo il funerale celebrato nel pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Merate.