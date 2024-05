Merate, compra Gratta e Vinci da 2 euro e ne vince 100mila

Aveva già vinto 5mila euro con un Gratta e vinci da un paio di euro. Non sapeva che si trattava solo dell’antipasto. Pochi giorni dopo ha infatti vinto venti volte tanto, 100mila euro. Il fortunato giocatore è un cliente abituale del Girasole, bar al confine tra Merate e Cernusco Lombardone sulla Sp 54. A fruttargli la ricca vincita è stato un tagliando del Nuovo 100X.

Inizialmente non voleva quasi nemmeno crederci, quando poi ha realizzato di essere diventato ricco, ha festeggiato offrendo l’aperitivo a tutti gli amici del bar. Con lui hanno festeggiato pure i titolari, perché è stata la vincita più alta mai realizzata nel loro locale.

Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minorenni. I lombardi giocano alle slot elettroniche e ai videopoker quasi 7 miliardi e mezzo a fronte di 5 miliardi e mezzo di vincite. In regione ci sono più di 55mila macchinette mangiasoldi mentre biliardini, calcetti e giochi gratuiti sono appena 7mila. In Lombardia inoltre si scommettono altri 2 miliardi in lotterie e Gratta e vinci, riscuotendo vincite per un miliardo e mezzo. Ulteriori 180 milioni vengono spesi al Bingo a fronte di 55 milioni di vincite, e più di un miliardo al Lotto che distribuisce 345 milioni di vincite.