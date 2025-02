Merate, furto in ospedale: rubate apparecchiature mediche dall'Endoscopia

Merate (Lecco), 31 luglio 2017 - Colpo grosso all'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Dal reparto di Endoscopia sono state rubate alcune apparecchiature mediche dal valore di oltre 75mila euro. Il furto è stato messo a segno tra venerdì sera e lunedì mattina, quando è stato scoperto.

Si tratta certamente di un furto su commissione. Negli ospedali della Lombardia come di tutto il nord Italia infatti negli ultimi mesi sono stati denunciati molti furti analoghi, nella maggior parte dei casi sempre di attrezzature endoscopiche. Raid simili sono stati registrati anche all'ospedale di Cantù ad aprile e al Valduce di Como lo scorso settembre. Probabilmente gli strumenti diagnostici trafugati sono destinati al mercato nero estero, si presume ai Paesi dell'est Europa.

Sul posto, una volta lanciato l'allarme, sono intervenuti per un sopralluogo e per rilevare eventuali indizi lasciati dai colpevoli, i carabinieri della compagnia di Merate. Ai ladri è bastato forzare con un cacciavite la porta del locale dove erano custoditi i macchinari, nonostante la massima allerta appunto per i precedenti episodi segnalati. I militari hanno anche acquisito le immagini riprese dal sistema di videosrveglianza a circuito chiuso installato al San Leopoldo Mandic.

Non è il primo furto che si registra all'ospedale di Merate. In passato sono stati rubati anche molti arredi e quadri antichi che si trovavano negli uffici amministrativi. Quanto accaduto ripropone ancora una volta il problema della mancanza di sicurezza all'interno del presidio, sia per quanto riguarda la proprietà e i beni, sia per quanto riguarda medici, infermieri e operatori sanitari, sia per i pazienti, che in più occasioni hanno denunciato episodi di furti in corsia. Per questo da tempo si reclama un presidio di pubblica sicurezza interno al San Leopoldo Mandici.

di D.D.S.