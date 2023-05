Mense scolastiche, il menu per gli alunni è “gluten free”

Scuole a Lecco gluten free in occasione della Settimana nazionale della celiachia. Quest’oggi a tutti gli alunni che usufruiscono del servizio di mensa scolastica viene servito in tavola un menù completamente senza glutine per tutti, per diffondere la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine. "La giornata del menù senza glutine vuole accendere un riflettore su questo disturbo della celiachia, per il quale la dieta senza glutine è l’unica risposta, sensibilizzando piccoli e grandi sulle difficoltà e i disagi che le persone con celiachia, e le loro famiglie, devono quotidianamente affrontare - spiega l’assessore all’Educazione di Lecco Emanuele Torri (foto) -. Ringrazio gli specialisti e i volontari dell’Associazione italiana celiachia della Lombardia per questa proposta e gli operatori della società che ha in appalto il servizio di refezione scolastica per aver accettato di aderire alla giornata". La celiachia è l’intolleranza alimentare più diffusa al mondo e in Italia si registra un’incidenza dell’1% della popolazione. I diagnosticati per il 2021 sono 241.729.