Maxi-rissa sul treno . Due feriti

Una rissa tra due gruppi di stranieri, egiziani e magrebini, è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri a bordo di un treno della linea di Trenord in servizio tra Milano Cadorna e Como Lago, in particolare nel tratto compreso fra Saronno e Rovello Porro. Il bilancio finale sarebbe di due egiziani trasportati in ospedale in codice giallo, mentre gli aggressori sono in corso di identificazione da parte dei carabinieri che stanno effettuando le indagini per risalire a tutte le persone coinvolte.

Stando alle prima informazioni, i due passeggeri egiziani avrebbero discusso con un nordafricano, il quale è tornato a regolare i conti dopo avere chiamato in supporto un nutrito gruppo di connazionali.

La discussione è presto degenerata e sarebbero spuntate anche delle mazze fra il terrore dei passeggeri che hanno assistito alla scena e hanno cercato di mettersi in salvo. Qualcuno ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Scattato l’allarme e fermato il treno alla stazione di Rovello Porro, sono intervenute tre auto dei carabinieri oltre a due ambulanze e a un’automedica. I soccorritori si sono dati da fare per curare i feriti mentre il treno è rimasto bloccato mezz’ora in stazione, ed è ripartito alle 19.10 alla volta di Como.

Oltre al grande spavento dei presenti sono stati gravi i disagi alla circolazione dei treni sulla Milano-Como lungo la quale si sono accumulati i ritardi.

L’ennesimo episodio di violenza lungo una linea già sotto la lente per quanto riguarda la sicurezza. Red.Cro.