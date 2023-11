Massacrato di botte . A processo gli aggressori

Era intervenuto in difesa di una ragazza, presa a schiaffi dal suo fidanzato all’uscita dalla discoteca. Così il giovane, la sera dell’8 dicembre 2021, nei pressi della discoteca Albert di Fino Mornasco, era stato aggredito e pesantemente picchiato da tre coetanei, che lo avevano ripetutamente colpito con calci e pugni. Il ragazzo era finito in ospedale con la frattura scomposta e multipla del naso, la frattura di diversi denti, policontusioni al volto e in altre parti del corpo, da cui ne era derivata una prognosi di 30 giorni. A fine gennaio, aveva deciso di sporgere denuncia, fornendo indicazioni sugli aggressori e consentendo ai carabinieri di arrivare alla loro identificazione. Ora le indagini si sono formalmente concluse a carico di Daniel Commisso, 21 anni di Como, Giuseppe Falcetta, 23 anni di Lipomo e Christian Formisano, 23 anni di Pomigliano d’Arco, Napoli. Pa.Pi.