Lo spettacolo del mare di nubi: le cime delle montagne diventano isole che spuntano dalla densa coltre bianca

Lecco, 16 febbraio 2025 – Mentre una coperta di nuvole oscura il cielo dell'Alta Lombardia da quasi tutto il giorno, in quota il sole fa brillare la neve scesa copiosa in questi giorni sulle Prealpi. È l'effetto dell'inversione termica che questa mattina ha ricreato lo spettacolo del "mare di nubi" che trasforma le cime in isole che sbucano dalla coltre bianca.

Uno spettacolo immortalato oggi, domenica, dal rifugio Brioschi, a 2.400 metri sulla vetta della Grigna settentrionale: il pendio innevato che scende verso la Valsassina brilla al sole con le tracce degli sciatori, la Grignetta proprio di fronte e la cima del Resegone che spunta sullo sfondo.

Il Gruppo delle Grigne è un massiccio montuoso alpino formato principalmente da quattro cime: la Grigna (2 410 m s.l.m.), detta anche Grignone o Grigna settentrionale, la Grignetta (2 177 m s.l.m.), detta anche Grigna meridionale, il Coltignone (1 479 m s.l.m.) e il Dito (1106 m s.l.m.). Le Grigne si snodano unicamente sul territorio lombardo, nella provincia di Lecco, ad oriente del Lago di Como. La Valsassina separa il gruppo dalle Alpi Orobie e dal Resegone.