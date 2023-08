Mandello, ragazzina di 11 anni annegata nel lago: il corpo di Fatou non si trova. Arriva il rover

Mandello del Lario (Lecco), 16 agosto 2023 – La piccola Fatou non si trova. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, Genova e Torino l'hanno cercata fino a notte fonda, ma il corpo della bambina di 11 anni che ieri pomeriggio è annegata nel lago alla foce del torrente Meria a Mandello non si trova ancora. Le ricerche sono riprese questa mattina e proseguiranno a oltranza. Verrà utilizzato anche il rover, un sottomarino filoguidato attrezzato per la ricerca strumentale ad altissime profondità.

L'annegamento

Fatou, ragazzina originaria del Senegal che abita a Bulciago, ieri, a Ferragosto, era al lago con il papà, le due sorelle e un'altra amica. Nè lei né le altre sapevano nuotare, almeno non bene. Stavano giocando a cinque metri da riva, dove si tocca, ma si sono spostate oltre, in un punto dove il fondale sprofonda e sono andate tutte di sotto. Alcuni bagnanti si sono accorti di quanto stava succedendo e sono riuscite a recuperare subito le altre tre, ma non Fatou, trascinata via dalla corrente.

Le ricerche

In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco delle squadre nautiche di Lecco e Mandello, gli Opsa della Croce rossa lecchese in idroambulanza, i carabinieri del Servizio navale a bordo di una pilotina dotata di ecoscandagli ad alta risoluzione per perlustrare la superficie del lago. I soccorritori di Areu in eliambulanza e i Draghi lombardi hanno invece compiuto una ricognizione aerea. Infine sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco.

I precedenti

E' l'ennesima vittima del lago. Lunedì è morto il 21enne straniero che domenica si era sentito male in acqua nella zona del Tempio Voltiano. Sabato ha perso la vita un 32enne sudamericano di Carugo caduto da un salvagente a forma di fenicottero a Oliveto Lario. Lo scorso giovedì sera a Bellagio era stata la volta di un turista francese di 75 anni. Il mese scorso invece a Lecco un richiedente asilo 18enne del Gambia, approdato solo il giorno prima in città dopo essere scampato alla traversata del Mediterraneo, ha perso la vita alla Malpensata.