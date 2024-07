Mandello, vende droga ai coetanei sul piazzale del supermercato: arrestato 22enne

Mandello del Lario (Lecco), 1 luglio 2024 – Dentro si vendono prodotti alimentari e per la casa, fuori invece si piazzava la droga. I carabinieri hanno arrestato uno spacciatore che vendeva droga sul piazzale di un supermercato di Mandello del Lario. Lo hanno sorpreso in flagranza, vedendolo con i loro occhi, mente passava una dosi di cocaina ad alcuni coetanei.

I militari lo hanno subito fermato e perquisito: addosso aveva altre 28 dosi, sempre di cocaina, in pronta consegna per la vendita. Se fosse riuscito a piazzarle probabilmente avrebbe incassato circa 1.500 euro. Dopo una notte nella camera di sicurezza della caserma, è stato processato per direttissima in tribunale a Lecco. Il giudice ha convalidato l’arresto. In attesa della prossima udienza, lo ha anche bandito dall'intera provincia di Lecco. Contro il 22enne è stato infatti emesso un divieto di dimora in provincia di Lecco.