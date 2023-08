Bimba morta nel lago, dolore senza fine per padre e sorelle: tre anni fa la scomparsa della mamma della piccola Fatou

Bulciago (Lecco), 16 luglio 2023 – Una famiglia e due comunità per la piccola Fatou, l'11enne di Bulciago, comune nel lecchese, recuperata senza vita nelle acque del lago di Como, a Mandello del Lario, nella tarda mattinata di mercoledì 16 agosto. Un legame tanto forte che quando il dolore della scomparsa della mamma, tre anni fa, colpì Omar Thiao e le sue tre bambine, la decisione fu: restiamo qui.

"Troppe amicizie - spiega Pape Fam, tesoriere dell'Associazione Senegalesi provincia di Lecco - quella di Fatou e' una famiglia ben inserita, in paese stanno bene, sono nati e cresciuti qui".

Omar, 48 anni, fa il camionista, e' in Italia da 20 anni. Le bambine, di 11, 12 e 13 anni, frequentavano le scuole del territorio e proprio "i concittadini hanno aiutato a Omar" dopo la perdita della mamma. Oggi, nel giorno della tragedia, le due comunita' si stringono nel ricordo. L'associazione che rappresenta i senegalesi in provincia di Lecco, se la famiglia vorrà, organizzerà un momento di commiato per Fatou.

Intanto Fam, con il padre della piccola, sta avviando le pratiche per il rimpatrio della salma della piccola: "I senegalesi - spiega ancora Fam - sono molto legati alla loro terra. Appena qualcuno viene a mancare il primo desiderio e' rimpatriare la salma per seppellire il corpo laggiù".

In capo all'associazione la copertura delle spese. "La situazione e' molto dura - aggiunge infine il tesoriere - un dolore che si aggiunge a quello non ancora digerito della morte della mamma". Uno spiraglio di luce c'e': "Ieri Omar era chiuso nel silenzio, oggi l'ho sentito, si sta riprendendo".