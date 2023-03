Mandello, il Centro sportivo delle violenze riapre. Ma sotto l’occhio dei carabinieri

Il centro sportivo di Mandello

Mandello del Lario (Lecco) – Il Centro sportivo di Mandello del Lario riapre. I tifosi possono tornare ad affollare gli spalti. Lo ha deciso il sindaco Riccardo Fasoli, insieme ai dirigenti della Polisportiva di Mandello del Lario.

Il primo cittadino sabato scorso aveva imposto di far disputare le partite di casa a porte chiuse. Lo aveva stabilito in seguito a incresciosi episodi: cori razzisti contro giocatori di colore, risse in campo e in panchina, perfino una bomba carta. Tra gli ultrà più facinorosi ci sarebbero anche i genitori dei giovani calciatori.

Dopo la serrata d’ufficio dello stadio, sindaco e assessori hanno incontrato i manager della società che, tra l’altro, sono stati eletti da poco: il presidente Ugo Dell’Era e il presidente e il direttore generale della sezione calcistica Silvano Confalonieri e Alfio Riva. "Durante la riunione è stata ribadita la fiducia nelle attività educativa e di crescita personale e sportiva svolta da dirigenti ed allenatori – spiega il sindaco – Tale attività non può però essere vanificata e messa in discussione dal comportamento di tifosi e genitori che assistono alle partite. Saranno attuate tutte le misure possibili per sensibilizzare gli spettatori presenti".

Altri episodi simili non saranno quindi più tollerati: aumenterà la sorveglianza di carabinieri e steward e o più esagitati che verranno allontanati verranno segnalati a chi di dovere affinché vengano puniti con daspo e il divieto di assistere ad incontri sportivi.

"L’obbiettivo è attrarre quanti più giovani possibili verso questo sport, in un ambiente sano, costruttivo ed educativo, con l’aiuto imprescindibile dei genitori – prosegue il sindaco, che da giovane è stato un atleta, sebbene di canoa, una disciplina, come tutti gli sport considerati minori, dove il tifo non degenera mai in insulti e violenza -. L’esempio è la prima fonte di apprendimento e deve obbligatoriamente essere positivo e rispettoso".

Anche la giustizia sportiva intanto ha fatto il suo corso: la Polispartiva di Mandello del Lario è stata sanzionata con 100 euro di multa e, inoltre, alcuni giocatori, sia della squadra di casa, sia di quella degli ospiti, sono stati squalificati per alcune giornate.