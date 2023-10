Mancati versamenti, truffa al Comune

Truffa nei confronti dei Comune di Lecco per non aver versato 81.881 euro. Di questo devono rispondere in tribunale a Lecco Sergio Tosi e Fabio Grisotto, il primo ex amministratore, il secondo dirigente di Sport Management Spa, la società che ha gestito per anni il centro sportivo Bione di Lecco. La società veneta aveva vinto l’appalto e doveva versare nelle casse del Comune il 23.99% degli incassi al Comune di Lecco. L’Inchiesta è iniziata con l’esposto del 30 settembre 2019 di un’ex dipendente che ha fatto scattare gli accertamenti della Guardia di Finanza di Lecco e secondo quanto emerso la società Sport e Management ometteva di segnalare alcuni incassi, versando cifre. Nell’udienza di ieri è anche emerso che non sarebbero stati versati 81.881 euro per il periodo 2017-2019. La società Sport e Management ometteva di segnalare alcuni incassi, versando cifre inferiori.