Malviventi in fuga presi di mira con vasi di fiori

Le donne non si toccato nemmeno con un fiore, i ladri invece si colpiscono con tutto il vaso di fiori. L’altra sera a Colico i condomini di una palazzina dove al piano terra si trova un supermercato, hanno bersagliato con un lancio di vasi di coccio dall’alto tre ladri che stavano rubando la cassaforte. È successo poco dopo cena. La scena di ribellione contro i malviventi è stata immortalata da altri residenti della zona ed è poi finita in rete.

Nonostante il bombardamento, i ladri sono riusciti a caricare su un furgone il forziere che custodiva migliaia di euro di incasso della giornata e a scappare incolumi. I vasi hanno infatti colpito solo il furgone, ma non i ladri. Per l’ennesima volta Colico è meta ambita dai malviventi, anche grazie alla veloce via di fuga quale è la Super.