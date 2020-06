Lecco, 7 giugno 2020 - Secondo i dati di Meteo Lombardia nel pomeriggio, nelle province di Lecco e Como, si sono abbattuti 44 centimetri di pioggia per metro quadro, pari a un decimo delle precipitazioni da gennaio a oggi. Le conseguenze non hanno tardato a manifestarsi, in provincia di Lecco le forti piogge hanno fatto esondare i torrenti Calendone e Molgora nel Meratese provocando la chiusura di alcune strade che corrono lungo le sponde. Disagi anche a Santa Maria Hoè, nella parte superiore del paese, a causa di un fiume di fango e detriti che ha invaso la strada che sale in paese. Il sindaco Efrem Brambilla ha allertato i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Allagamenti anche a La Valletta Brianza nella zona Cà Bianca.

A Como i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo l’A9 in direzione Milano per rimuovere un albero caduto all’uscita della galleria Quarcino. A Dongo l’impalcatura del marciapiede in costruzione sul ponte che attraversa il torrente Albano è stata trascinata via dalla forza del corso d’acqua in piena, sul posto sono al lavoro le squadre di pronto intervento, per fortuna non si segnalano feriti.