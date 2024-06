Luisa Spreafico, investita e uccisa: identificato il pirata della strada. E’ accusato di omicidio stradale

Galbiate (Lecco), 27 giugno 2024 – Omicidio stradale . È l’accusa di cui deve rispondere il pirata della strada che, lunedì mattina, a Galbiate, ha investito Luisa. Luisa Spreafico, che aveva 69 anni e abitava a Malgrate, ieri pomeriggio è infatti morta, senza essersi mai più ripresa. I sanitari del reparto di Rianimazione dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, che la stavano assistendo, ne hanno dichiarato il decesso dopo aver avviato già in mattinata le procedure e il periodo di osservazione per accertarne la morte cerebrale. L’investitore è già stato individuato. Lo hanno identificato gli agenti della Polizia locale di Galbiate con l’aiuto dei carabinieri della caserma di Olginate, coordinati dal magistrato di turno della Procura di Lecco. Al momento risulta sia denunciato e indagato a piede libero. Sembra sia scappato perché preso dal panico dopo l’incidente, senza però nemmeno fermarsi a sincerarsi delle condizioni di Luisa né allertare i soccorritori, e senza nemmeno costituirsi una volta realizzato quanto commesso. Una volta rintracciato, avrebbe ammesso tutto.

Non risulta avesse bevuto né che fosse sotto l’effetto di sostanze proibite gli agenti al comando di Danilo Bolis hanno lavorato incessantemente per arrivare a lui, guardando ore di filmati registrati con il sistema di videosorveglianza comunale per incrociare le immagini con gli elementi raccolti direttamente sul posto e quanto è stato riferito da alcuni testimoni. Luisa era sposata con Alessandro Butta ed era mamma dei tre figli Alessandra, Natalia e Mattia, oltre che nonna. Era presidente del Movimento della Terza Età ed era una volontaria in parrocchia.