L’Ufficio postale ha riaperto. È più moderno

L’ufficio postale di Merate ha finalmente riaperto. In ritardo. L’ufficio postale di via Rondinella avrebbe dovuto essere infatti riaperto a novembre, invece è di nuovo agibile solo da fine dicembre, dopo quasi 6 mesi di lavori. I clienti non sono così più obbligati a migrare altrove per ritirare una raccomandata, pagare un bollettino o un F24, prelevare al Postamat. L’ufficio postale è stato completamente trasformato e rinnovato: è diventato una sorta di casa digitale, con spazi per il coworking, sale riunioni, connessioni ad alta velocità, oltre ai tradizionali sportelli. Dalla vecchia diligenza con i cavalli insomma alla fibra ottica e al 5G. "Un’opportunità per tutti – spiegano da Poste Italiane -, per gli imprenditori e i liberi professionisti, per i giovani, per tutti i cittadini che potranno fruire di uno spazio interconnesso". Se è valsa la pena dover aspettare così tanto lo stabiliranno i cittadini. D.D.S.