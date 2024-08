L’Orrido dei record. Un milione di visitatori nella gola del Pioverna

BELLANO (Lecco)

Un milione di visitatori nell’Orrido di Bellano. La spettacolare gola del Pioverna è un’attrazione capace di richiamare sempre più turisti e lo si è visto con il successo degli ultimi anni. "Il conteggio è effettuato a partire dal 1° novembre 2016, ossia da quando il Comune ha mantenuto la gestione dell’Orrido affidandola alla collaborazione con la Pro Loco - spiega il sindaco Antonio Rusconi - In questi quasi otto anni l’affluenza di visitatori è cresciuta in modi esponenziale, fino al raggiungimento di questo importantissimo traguardo. Nel 2023 l’Orrido ha avuto un boom di visitatori, ma anche quest’anno i numeri sono elevati. Nella settimana di Ferragosto, la media e stata di 2mila ingressi al giorno". Un traguardo che merita anche una serata di celebrazioni che si svolgerà sabato all’orrido. Nei giardini dell’attrazione naturale si svolgerà la “cena in blu“ e, contemporaneamente, verrà celebrato il superamento del traguardo del milione di visitatori.

"Gli investimenti sono stati importanti, ma hanno dato ottimi frutti: su tutti ricordiamo il prolungamento delle passerelle, inaugurate nel 2021, e il restauro della Ca’ del diavol, aperta per la prima volta al pubblico nel 2022. Ed è di questi giorni la consegna dei nuovi servizi igienici, prossima aperture - continua Rusconi - Tutto questo impegno ha fatto sì che l’Orrido divenisse una delle attrazioni turistiche più conosciute e frequentate del lago di Como, nonché una fonte di notevoli entrate economiche per il Comune, con benefici ben immaginabili per il bilancio dell’Ente".

F.Ma.