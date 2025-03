Lomagna, raid in casa: i ladri trovano e rubano anche una pistola

Lomagna (Lecco), 14 marzo 2025 – Oltre che determinati, ora sono pure pericolosi perché armati i ladri che giovedì sera hanno imperversato nella zona di Lomagna. Durante un colpo in un appartamento hanno infatti trovato e rubato anche una pistola. Ad avvisare i carabinieri è stata la stessa vittima dell'incursione in casa: l'arma era regolarmente denunciata e detenuta per tiro a volo.

Il raid appunto ieri sera, in un'abitazione di Lomagna. Oltre a mettere le mani su gioielli, soldi, altri oggetti di valore, i ladri hanno rubato una pistola. Risulta sia stato un furto d'arma casuale, non pianificato. Diversi i furti compiuti ieri in paese, almeno tre, tutti durante la serata, intorno all'ora di cena o poco dopo, approfittando dell'assenza dei legittimi inquilini.

Gli autori probabilmente sono sempre gli stessi. Il timore ora è che i ladri – che, solitamente, se sorpresi all'opera, cercano di scappare evitando aggressioni e “faccia a faccia” per non peggiorare la loro situazione - possano magari reagire se intercettati oppure trasformarsi in rapinatori a mano armata.