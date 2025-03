Il Controllo di vicinato funziona. Ladri mandati a vuoto due volte

Furto sventato grazie al controllo vicinato. "L’unione dei cittadini ha fatto la forza e i malfattori si sono dileguati", ha voluto sottolineare Antonio Aiello, consigliere comunale di Somaglia. Ai ladri è andata male anche nel paese vicino per effetto della mobilitazione popolare. "Alle 9.52 di mercoledì è arrivato un messaggio sul gruppo di vicinato di quella zona. Lo ha scritto una donna che, mentre attraversava il parchetto vicino alla casa finita nel mirino dei ladri, ha visto una persona sospetta – spiega il consigliere –. Arrivato l’alert, un minuto dopo, un uomo ha tentato di sfondare la finestra, ma la signora si è fatta vedere e lo sconosciuto è scappato". A quel punto il paese si è mobilitato per cercare di catturare i malviventi. Su un’auto parcheggiata nelle vicinanze c’erano persone a bordo in attesa del ladro. "Grazie al rilevamento targhe delle telecamere comunali, la targa è stata messa sul database dei veicoli ricercati e la stessa vettura grigio metallizzato è stata vista a San Colombano al Lambro – continua Aiello –. Anche qui gli ignoti hanno cercato di compiere un furto. Ma l’allarme ormai era scattato e il colpo è andato a vuoto". P.A.