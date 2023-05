Lo storico locale Balzer torna in possesso del suo dehors

Fine aprile. Gli agenti della Polizia locale arrivano e sottopongono a sequestro amministrativo il dehors di Balzer in piazzetta Piave, locale storico della città. Un provvedimento scattato, secondo quanto spiegato da PalaFrizzoni, poiché la concessione per l’occupazione del suolo pubblico era scaduta da inizio anno senza essere rinnovata. Dal canto suo, il locale aveva replicato sostenendo si trattasse di un malinteso, avendo chiesto una proroga. Ora la vicenda pare destinata a concludersi con un lieto fine, ossia con il dissequestro dello spazio esterno (che avverrà nelle prossime ore). A questo esito si è arrivati da un lato grazie all’intensificarsi dei contatti tra gli uffici delle attività produttive del comune e la proprietà di Balzer, dall’altro anche a fronte dell’impegno a sanare la propria posizione da parte della proprietà del locale. Nel frattempo è stato avviato l’iter per una concessione temporanea di suolo pubblico, valida in attesa dell’apertura del locale Globe.