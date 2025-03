Lo stop ai mezzi pesanti fa infuriare i camionisti: "Danneggia gravemente le imprese"

I camionisti della Fai contro il sindaco di Pescate per la chiusura degli svincoli di accesso e uscita del Terzo ponte della Statale 36 ai tir, che li obbliga a lunghi e costosi giri dell’oca. "Un danno per l’economia del territorio – denuncia Giorgio Colato, segretario regionale lombardo della Federazione autotrasportatori italiani -. Questa misura non solo limita la libertà di circolazione dei mezzi pesanti, ma danneggia gravemente le imprese e l’economia della zona". Lo stop imposto dal primo cittadino pescatese Dante De Capitani è motivato dal rischio che ceda un sottopasso ciclopedonale su cui passa la rampa di accesso alla Statale 36.