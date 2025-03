"Lo scambio serve ma costa troppo"

Un posto di comunicazione, cioè un punto di scambio tra i binari, alla stazione di Olgiate Molgora. Tornano a chiederlo i pendolari del Meratese, dopo che l’altro ieri un treno merci in panne all’altezza di Merate ha paralizzato la circolazione su due linee: la suburbana Milano – Lecco via Carnate, e la regionale Milano-Tirano, le più trafficate e frequentate di tutta la Lombardia, su cui ogni giorni viaggiano 50mila passeggeri. "Fra Carnate e Calolzio non ci sono posti di comunicazione, perciò in caso di guasto di un treno la linea si blocca – spiega Francesco Ninno, portavoce Comitato pendolari Meratese e rappresentante dei viaggiatori lombardi –.

È una tratta di 20 km con 4 fermate a Osnago, Cernusco, Olgiate e Airuno. Se si verificano problemi l’esercizio a semplice binario genera ritardi non più riassorbibili a meno di soppressioni". Prima dell’intervento di raddoppio ferroviario tra Carnate e Airuno, concluso tra il 2007 e il 2028, l’interscambio c’era: era a Olgiate, a metà "strada", ma è stato eliminato. È dal 2016 che rappresentanti dei pendolari e sindaci chiedono di ripristinarlo: l’investimento, di circa 10 milioni di euro, è ritenuto troppo oneroso dai vertici di Rfi. D.D.S.