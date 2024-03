Lite e botte fuori da un locale. Soccorsi due diciannovenni

SOMMA LOMBARDO (Varese)

Notte di soccorsi tra sabato e domenica a causa di litigi piuttosto violenti, l’episodio più grave a Somma Lombardo. Secondo quanto ricostruito, due giovani, entrambi di 19 anni, un italiano e uno straniero, per motivi ancora da chiarire, hanno cominciato a litigare, è accaduto a Somma Lombardo in via Soragna, verso l’una e trenta, nei pressi di un locale. È stato necessario l’intervento dei carabinieri della compagnia di Gallarate per sedare gli animi dei due giovani, sul posto anche i soccorritori del 118 con due ambulanze. I due diciannovenni si sono picchiati in modo piuttosto pesante, entrambi sono stati quindi portati al pronto soccorso di Gallarate per essere medicati. Ieri non risultavano denunciati. Sempre nella notte tra sabato e domenica una donna di 58 anni è finita al pronto soccorso di Angera in seguito a una lite scoppiata in centro a Sesto Calende, fortunatamente nulla di grave, ferite lievi,mentre da chiarire i motivi del litigio. Non si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso invece per una giovane di 24 anni che a Gazzada sarebbe stata vittima di un’aggressione intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto i soccorsi con un’ ambulanza e i carabinieri di Varese, dopo la valutazione da parte dei sanitari per la paziente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

R.F.