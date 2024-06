L’ingegnere matematico diventa prete

COLICO (Lecco)

Dalla rigorosa scienza dei numeri alla fede. Sabato don David Caruana (nella foto) è stato ordinato prete e ieri ha celebrato la prima Messa a Colico, suo paese d’origine. Don David ha 34 anni ed è ingegnere matematico. Svolgerà il suo ministero sacerdotale in missione sulle Ande, in Perù. Don David da bambino e ragazzino faceva il chierichetto in parrocchia, mentre da adolescente era volontario in oratorio come animatore nei centri estivi. Dopo il diploma al liceo scientifico, ha continuato a studiare e si è laureato in Ingegneria Matematica. Grazie alla laurea, ha trovato subito lavoro in aziende nel Milanese.

Nonostante la laurea, il posto di lavoro, lo stipendio, non era contento della propria vita. Come se gli mancasse qualcosa, anzi Qualcuno. Che era Dio. Lo ha compreso durante un recital in oratorio con i volontari dell’Operazione Mato Grosso, movimento d’ispirazione cattolica. Dopo un’esperienza di volontariato in Perù, ha deciso di lasciare il lavoro e di trasferirsi a Sofignano, in provincia di Prato, per poi ripartire per il Perù ed entrare in seminario a Pomallucay, sulle Ande, a 3mila metri di altezza, dove è stato ordinato diacono a luglio 2023 prima di tornare per un anno a Sofignano. L’altro ieri il cardinal Oscar Cantoni, vescovo della diocesi di Como di cui fanno parte le parrocchie di Colico, lo ha ordinato presbitero e domenica don David ha celebrato la prima eucarestia a Colico tra i familiari, i parenti, gli amici e i ragazzini nel frattempo cresciuti dei quali era stato animatore nei centri estivi. Presto tornerà in Perù.

"Il mio desiderio – racconta – è servire i poveri e occuparmi dell’educazione dei bambini e dei giovani, soprattutto in oratorio, prendendomi cura dei loro bisogni materiali e spirituali". Daniele De Salvo