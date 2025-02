Osnago, treno guasto in stazione: linea Milano-Lecco bloccata

Osnago (Lecco), 3 agosto 2017 – Treno in panne e linea ferroviaria bloccata. Nel pomeriggio di oggi, giovedì, un treno della linea S8 Milano – Lecco via Carnate si è fermato alla stazione di Osnago per un guasto. A causa dell'ennesimo inconveniente e della linea che di fatto corre binari unici tra Carnate e Calolziocorte, nonostante l'intervento del raddoppio ferroviario da 200 milioni di euro nella tratta tra Carnate e Airuno durante il quale non è stato realizzato alcuno scambio o posto di comunicazione che invece prima esisteva, sono stati registrati parecchi disagi per i viaggiatori.

La corsa 10867 da Lecco per Milano Porta Garibaldi delle 16.37 è stata cancellata perché avrebbe dovuto essere effettuata con lo stesso treno che si è rotto, mentre per le altre sono state cambiate le stazioni di partenza e di arrivo. In pratica per un'ora e mezza i treni hanno fatto tappa partendo e arrivando solo a Monza, invece che a Lecco. Si sono inoltre verificati anche ritardi. Disservizi sono stati segnalati anche sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. La situazione è tornata alla normalità solo quando il treno in panne è stato rimosso e trainato in deposito.