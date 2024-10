L’ex sindaco aiuta a capire don Milani

Don Lorenzo Milani era uno di quegli uomini che, per le sue scelte nette e coerenti, le rigide prese di posizione, il linguaggio tagliente, la logica stringente si tirava facilmente addosso grandi consensi o dissensi. Per aiutare a comprendere chi fosse don Lorenzo i volontari dell’associazione La Semina di Merate propongono, martedì sera in Sala Civica, un incontro con Lorenzo Gaiani, ex sindaco di Cusano Milanino, autore di numerosi articoli e saggi, soprattutto in materia di storia, politica istituzionale e dottrina sociale della Chiesa. La partecipazione alla conferenza è libera e gratuita.