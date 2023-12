Lecco, via libera alla terza corsia sul ponte Manzoni

Lecco, 11 dicembre 2023 - È arrivo il tanto atteso via libera per la terza corsia del ponte Manzoni. A dare notizia dell’accordo tra i Comuni di Lecco e Pescate, la Regione e Anas è il consigliere regionale Giacomo Zamperini di Fratelli d’Italia che da sempre si è battutto per ampliare l’infrastruttura che è la principale porta d’accesso alla città.

Dopo il lotto 1 che consiste nella costruzione di un nuovo ponte sul fiume Adda in adiacenza al ponte Manzoni, da Pescate verso Lecco con annessa pista ciclabile, e il lotto 2 per migliorare gli svincoli esistenti il località Bione, è arrivata l’intesa anche per il lotto 3 per un nuovo collegamento in direzione Lecco - Pescate per mantenere un accesso diretto tra la Sp 72 e la Ss36.

Si prevede una modifica della pista ciclabile per realizzare una nuova rampa di immissione sulla SS36 di Pescate, senza che venga interrotto l’esercizio della rampa attuale.

Nel caso la cosa non fosse attuabile si procederà con la progettazione di nuova infrastruttura quale rinforzo alla SS 36 sul ponte Manzoni, che sia autonoma e indipendente. Adesso la palla passa ad Anas e i Comuni che dovranno predisporre un nuovo progetto.