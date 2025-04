Ennesima violenza in stazione a Olgiate: 87enne scippato e scaraventato a terra

Olgiate Molgora (Lecco), 18 aprile 2025 – Scippato e poi scaraventato a terra. È successo nella tarda mattinata di ieri a Olgiate Molgora, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima è un pensionato di 87 anni che abita in zona. Lo hanno aggredito in due, giovani, stranieri. Uno indossava pantaloni mimetici. Gli hanno strappato di tracolla e rubato il borsello, lui d'istinto ha provato ad opporsi e resistere, ma è stato scagliato a terra con uno spintone.

Due passanti hanno assistito impotenti alla scena, durata una manciata di secondi. I due scippatori, una volta che si sono presi con la forza ciò che volevano sono scappati a piedi. L'87enne è stato poi soccorso dai volontari della Croce rossa di Casatenovo. Dopo le prime cure in strada, è stato trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Merate. Le sue condizioni non sono gravi, anche se ha il bacino fratturato. I carabinieri si sono subito messi a caccia dei colpevoli, al momento senza successo. In zona sono installate diverse telecamere, sia in stazione, sia attorno: gli occhi elettronici potrebbero “aver visto” e registrato i due aggressori e fornire qualche elemento utile alle indagini. Il sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco già da tempo, in seguito a ripetuti episodi di violenza attorno alla stazione, ha sollecitato l'invio dei soldati dell'Esercito per presidiare la zona.