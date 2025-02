Lecco, il certificato d'eccellenza di Tripadvisor al campanile di San Nicolò

Lecco, 25 giugno 2017 – Certificato d'eccellenza per il campanile di San Nicolò di Lecco e soprattutto per i che accompagnano i visitatori durante le escursioni guidate fin sulla cima a 96 metri d'altezza del Matitone, da dove si gode di una vista unica sulla città, sul lago e sulle montagne. A rilasciare il certificato d'eccellenza sono stati i gestori di Tripadvisor, uno tra i più importanti portali turistici.

Al momento sono già state pubblicate 280 recensioni, tutte positive. Il Matitone risulta essere la prima attrazione dell'intera provincia in rete, sulle 135 censite. “Siamo molto contenti di questo traguardo raggiunto – commenta Giovanni Parolari, referente del gruppo dei volontari che hanno aperto la seconda torre campanaria più alta della Lombardia al pubblico –. E’ il riconoscimento dell’impegno e della passione che da più di due anni stiamo mettendo in questo progetto. Il grazie più grande va alla parrocchia e a tutti i volontari che consentono questa attività e ovviamente ai visitatori, lecchesi e turisti, che lasciano la loro recensione sul portale. Il certificato di eccellenza è per noi un ulteriore stimolo a fare sempre meglio”.

Per coloro che volessero godere dell'esperienza unica di salire sul campanile della basilica di San Nicolò, le prossime visite guidate domenicali sono in programma il 9 luglio e il 6 di agosto. Ma ci sono anche le visite serali in calendario giovedì 29 giugno e i venerdì 7, 14, 21 e 28 luglio. Per informazioni e prenotazione occorre consultare il sito Internet www.campaniledilecco.it.