Lecco, sorpreso dal buio si perde sulla Grignetta: 33enne salvato dal soccorso alpino

Mandello del Lario (Lecco), 13 novembre 2024 – In montagna, al buio, da solo. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto era disorientato e tremava dal freddo, perché non aveva l'abbigliamento adatto per la stagione e l'ora. È successo di nuovo: un escursionista di 33 anni nel tardo pomeriggio di oggi è stato sorpreso dal buio in Grignetta. Stava percorrendo il sentiero tra l'Alpe Manavello e il rifugio Rosalba, in territorio di Mandello del Lario. Ha perso l'orientamento e non era nemmeno equipaggiato in maniera adatta. Piuttosto che rischiare oltre ha saggiamente deciso di chiedere aiuto agli operatori del 112, il numero unico dell'emergenza. Dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Como, mentre da terra si sono messi in marcia i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana.

Gps provvidenziale

Il 33enne, grazie anche alla condivisione della posizione tramite il gps del cellulare, è stato individuato, recuperato e trasferito in un punto sicuro. Era infreddolito e smarrito, ma stava tutto sommato bene e non è stato necessario sottoporlo ad accertamenti medici. Sono molti gli interventi che stanno fronteggiando i soccorritori del Soccorso alpino per aiutare escursionisti in difficoltà o dispersi perché sorpresi dal buio. Loro sono addestrati ad operare in qualsiasi condizione, ma ogni intervento ha margini di rischio. Per questo il loro appello è quello di considerare che di questa stagione viene buio primo e quindi di pianificare al meglio le uscite, indossando indumenti adatti e portandosi dietro pile frontali per illuminare il percorso, ma anche per poter segnalare la propria posizione.