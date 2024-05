Val Brembana, travolti dalla valanga : feriti gravi due ragazzi

Brescia – Valanga al Passo dei Laghi Gemelli, ci sono due feriti. Uno di loro è grave. Un ventottenne e una ragazza di 24 anni sono stati trasportati in ospedale in elicottero. Allertati anche il Soccorso Alpino e i carabinieri. La coppia è stata travolta da una valanga scesa nella zona del Passo di Mezzeno in territorio di Branzi verso i Laghi Gemelli.

Due eliambulanze, una partita da Bergamo e l’altro da Como, li hanno trasportati al Papa Giovanni XXIII e a Lecco. In entrambi i casi ai feriti è stato attribuito un codice rosso di gravità, segno che le loro condizioni sarebbero serie, in particolare per uno dei due infortunati che ha riportato un trauma cranico. L’incidente è avvenuto alle 15.45. Oltre al 118 sono stati allertati gli uomini del Soccorso Alpino e i carabinieri della Compagnia di Zogno.