Lecco, esodo da bollino rosso: lunghe code in Superstrada

Lecco, 8 luglio 2017 – Sabato da bollino rosso per il primo fine settimana da esodo estivo. Sulla Superstrada 36 in direzione nord, verso il lago e la Valtellina, si sono formate lunghe code e, secondo i tecnici di Anas che stanno monitorano la situazione, il traffico è destinato ad aumentare.

I rallentamenti principali si registrano all'altezza di Civate, dal chilometro 43 al chilometro 53, dieci km di un unico lungo serpentone di auto in marcia passo d'uomo. In mattina nel tratto di SS 36 si è verificato pure un incidente che ha rallentato ulteriormente il traffico.

Non va meglio sull'altra sponda del Lario. Sull'A9 in provincia di Como si registrano problemi sia all'altezza dello svincolo di Monte Olimpino, sia di Como Nord. La velocità rilevata dei conducenti in transito varia dai 15 ai 35 chilometri all'ora.