Lecco, 1 giugno 2019 – Nuovoin. Dopo il, da Anas annunciato interventi di ripristino della pavimentazione stradale della Statale 36 tra, lungo un tratto di una quarantina di chilometri dalle porte di Milano, passando per Monza fino ad arrivare sulle sponde del Lario. I lavori di sistemazione del fondo della Super e di asfaltatura verranno effettuati da lunedì 3 giugno fino a venerdì 14 giugno, ma solo di notte, dalle 21 di sera alle 6 della mattina seguente. L'intervento riguarderà una corsia alla volta. “La limitazione comporterà il transito dei veicoli sulla corsia libera e non sarà in vigore nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, durante le quali le carreggiate nord e sud resteranno regolarmente percorribili lungo entrambe le corsie”.