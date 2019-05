© Riproduzione riservata

Annone Brianza (Lecco), 31 maggio 2019 – E' lungo 44 metri, largo 15 e alto più di 5 il. Una volta ultimato sarà dotato di due corsia da 3,35 metri ciascuna, altrettante banchine laterali da un metro, una pista ciclabile larga due metri e mezzo e un passaggio pedonale protetto da un metro e settanta. Da lì potranno 2 tir in contemporanea da 108 tonnellate di stazza ciascuno. A rivelare i dettagli dell'impalcato in acciaio ad alta resistenza varato e messo al suo posto tra lunedì sera e mercoledì pomeriggio è, responsabile dell'Area compartimentale della Lombardia di Anas. Grazie alla soluzione di una campata unica ancorata a due spalle di sostegno laterali alla 36 non è stato necessario prevedere alcun pilone centrale tra le due carreggiate della Statale, un accorgimento che dovrebbe limitare il rischio di incidenti e impatti che indebolirebbero l'intera struttura. Solo il ponte pesa 250 tonnellate, per movimentarlo è stato necessario utilizzare tre potenti gru in grado di sollevare e movimentare una 750, l'altra 500 e l'ultima 300 tonnellate. Poi bisognerà aggiungere la soletta in calcestruzzo spessa 25 centimetri, l'asfalto, l'impianto di illuminazione e le altre finiture che verranno allestite nel giro di un mese.