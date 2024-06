Autocisterna carica di Gpl si ribalta sulla Lecco-Ballabio. Provinciale chiusa

Lecco, 3 giugno 2024 – Traghedia sfiorata e traffico in gravi difficoltà a Lecco: un camion autocisterna adibito al trasporto di sostanze pericolose, nella fattispecie gas Gpl, si è ribaltata questo pomeriggio lungo il tracciato della vecchia provinciale Lecco-Ballabio.

La strada è stata chiusa per consentire il recupero del mezzo, e i tempi non si annunciano brevi perché l' autocisterna deve essere svuotata prima della rimozione. Ferito, ma in maniera non grave l'autista. Nel tratto interessato la strada è in pendenza. L'incidente è avvenuto in località Pomedo, a monte delle frazioni più alte di Lecco.

Il traffico di collegamento con la Valsassina è possibile solo attraverso la nuova Lecco-Ballabio, diramazione della Superstrada 36.

Ben più tragico il bilancio di un incidente frontale a Castiglione delle Stiviere nel Mantovano dove un uomo è morto e un secondo è in ospedale in gravissime condizione.