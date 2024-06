Castiglione delle Stiviere, schianto frontale: un morto e un ferito grave

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – Drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 3 giugno, nel Mantovano. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 12 a Castiglione delle Stiviere, lungo la strada provinciale 236. Nell’impatto frontale, che ha coinvolte due vetture, una persona di 62 anni ha perso la vita e un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito.

In base a quanto emerso quest’ultimo è stato soccorso e trasportato in eliambulanza all'ospedale di Castiglione: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i mezzi si soccorso (due ambulanze e l’elisoccorso), i carabinieri e i vigili del fuoco. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.