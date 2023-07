Lecco, auto in fiamme all'ingresso della Statale 36: bloccata la Superstrada

Lecco, 14 luglio 2023 – Auto in fiamme all'ingresso della Statale 36 a Pescate. Una macchina ha preso fuoco sulla rampa di innesto al Terzo ponte Alessandro Manzoni della Superstrada in direzione di Lecco. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che hanno subito circoscritto l'incendio e messo in sicurezza la zona.

Non risultano feriti, ma l'accesso alla 36 è bloccato e la circolazione è paralizzata in entrambe le direzioni, sia in ingresso a Lecco, sia in uscita. Il traffico è bloccato pure sulla ex Statale 36 che attraversa Pescate. A bruciare è stata una Seat Ateca. Il rogo è stato probabilmente innescato da un problema elettrico. Quanti si trovavano a bordo sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che venisse avvolto dal fuoco e dal fumo.

Già in prima mattina sulla Milano-Lecco si era verificato un incidente che aveva provocato pesanti rallentamenti e code: tra Costa Masnaga e Garbagnate Monastero, poco dopo l'alba, in direzione nord verso Lecco, si sono scontrati i guidatori di una vecchia Fiat Panda e di una Citroen Xara. Nello scontro sono rimaste ferite, in maniera non grave, tre persone, una donna di 44 anni e due uomini di 46 e 57.