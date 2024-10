Incidente a Lecco, auto in contromano allo svincolo della Statale 36: feriti due giovani

Lecco, 14 ottobre 2024 – In contromano sullo svincolo tra la Statale 36 e il Raccordo della Valsassina. Domenica sera un trentenne al volante di una Golf ha imboccato in contromano lo svincolo di innesto tra la 36, su cui doveva immettersi, la nuova Lecco-Ballabio. Dall’altra parte, sulla giusta corsia, arrivava una 24enne alla guida di una Fiat 500: non si aspettava di trovarsi davanti un conducente, quando ha visto i due fare dell'altra macchina all'uscita dalla curva del peduncolo sempre più vicini ha frenato e ha provato a scansarsi di lato, ma ormai era tardi.

L'impatto, frontale, è stato inevitabile. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto si sono precipitati i sanitari di Areu con i Volontari del soccorso di Calolziocorte, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che hanno dovuto liberare i due conducenti rimasti intrappolati negli abitacoli deformati delle loro vetture.

Gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas hanno chiuso lo svincolo per oltre un'ora e mezza per consentire l'intervento di soccorso in sicurezza e per rimuovere poi i veicoli incidentali. I due feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. L'automobilista che ha scatenato l'incidente è stato sottoposto all'alcol test e ad esami tossicologici per verificare se guidasse sotto l'effetto di sostanze proibite.